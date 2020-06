'메디컬체어' 시대 개막…식약처 인증 최초 의료기기 안마의자 출시

바디프랜드 안마의자 '팬텀 메디컬'

[아시아경제 김철현 기자] 목디스크와 협착증 치료에 도움이 되고 통증을 완화하는 메디컬체어가 나왔다. 식품의약품안전처의 인증을 받은 국내 첫 의료기기 안마의자다. 안마의자에 앉아 안마를 받는 일상 속 활동만으로 증상을 완화하고 치료할 수 있는 공인된 제품이 나온 것이다. 안마의자를 통해 생체 신호를 측정하고 의학적 효과가 있는 기능을 제공하는 '비대면 의료'의 첫발을 내딛은 것으로도 평가된다.

바디프랜드는 24일 목디스크와 퇴행성 협착증을 치료하고 근육통을 완화하는 기능으로 국내 최초로 식약처 의료기기 인증을 받은 신제품 안마의자 '펜텀 메디컬'을 출시한고 밝혔다. 이날 오전 유튜브 라이브로 진행한 '언택트 프레스 컨퍼런스'에서 '팬텀 메디컬'을 첫 공개한 바디프랜드는 전국 123곳 직영 전시장과 온라인을 통해 렌털, 판매에 돌입하기로 했다.

팬텀 메디컬은 목디스크와 퇴행성 협착증 치료, 근육통을 완화하는 조합의료기기다. 의료기기로 식약처 인증을 받은 세부 항목은 전동식 공기주입식 정형용 견인장치, 의료용 전자기 발생기, 의료용 온열기, 의료용 진동기다. 우선 의료기기 인증 첫 번째 기술은 사용자의 목 부분을 지압하고 늘리고 견인함으로써 목 디스크 및 협착증을 치료한다.

팬텀 메디컬을 연구개발한 바디프랜드 메디컬R&D센터 신경ㆍ척주외과 전문의 전철진 실장은 "공기주입 유닛에 의해 팽창, 수축하는 에어백 모듈이 사용자의 목 뒷부분에 연속적, 반복적인 압력을 가하고 목 부위를 밀어주며 경추를 견인해 근육을 이완시킨다"며 "하중이 목 뒷부분의 한 곳에 집중되지 않고 전체적으로 균일하게 분포되도록 견인하고 마사지 해 목디스크와 협착증 치료에 도움을 준다"고 설명했다.

통증 완화도 '팬텀메디컬'의 주요 기능이다. 척추라인에 펄스 전자기장을 발생시켜 근육통을 완화해준다. 이 치료는 근육 통증 완화를 위해 광범위하게 사용되고 있다. 또 팬텀 메디컬은 등과 허리에 진동과 압박자극을 가하며 온열 작용을 통해 전신의 근육을 이완하고 근육통을 완화한다. 이는 총 5개의 바디프랜드가 보유한 특허 및 실용신안을 기반으로 개발됐다. 조수현 바디프랜드메디컬R&D센터 센터장은 "계속되는 컴퓨터 앞 업무, 과도한 스마트폰 사용 등으로 많은 이들이 목디스크와 협착증 등으로 고통 받고 있다"며 "건강수명 연장을 추구하는 바디프랜드의 메디컬R&D센터 내 전문 연구인력들이 한 마음으로 연구개발한 제품"이라고 소개했다.

팬텀메디컬은▲목 에어백으로 경추를 견인해 목디스크를 치료하는 목디스크 견인 치료 모드 ▲부드럽게 목을 마사지하며 견인해 퇴행성 협착증으로 인한 신경압박과 통증을 감소시키는 퇴행성 협착증 치료 모드 ▲목 부위를 집중적으로 마사지해 펄스 전자기장(PEMF)으로 목 부위 통증을 완화하는 PEMF 목 모드 ▲허리 부위를 집중적으로 마사지해 PEMF로 허리 통증을 완화하는 PEMF 허리 모드 ▲허벅지, 종아리, 발목 에어백으로 근육 자극을 극대화해 스트레칭하고 근육통을 완화하는 허벅지자극 모드 등의 다양한 메디컬 마사지 프로그램을 제공한다.

박상현 바디프랜드 대표는 "팬텀메디컬은 목디스크와 협착증, 관련 통증에 시달리는 수백만 인구가 단지 메디컬체어에 앉는 것만으로도 증상을 완화하고 치료할 수 있는 홈 헬스케어 의료기기"라며 "메디컬체어의 첫 문을 연 팬텀메디컬을 시작으로, 사용하는 것만으로 라이프스타일을 개선하고 건강 수명을 늘려주는 헬스케어 로봇 기업으로 발전해 나가 인류의 건강수명 10년 연장을 반드시 실현할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr