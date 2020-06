"코로나19 이겨냅시다" 서정진 셀트리온 회장 캠페인 동참

[아시아경제 최대열 기자] 서정진 셀트리온그룹 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 극복하기 위해 격려메시지를 주변에 전하는 '스테이 스트롱(Stay Strong)' 캠페인에 동참했다. 이 캠페인은 지난 3월 우리 외교부가 코로나19 팬데믹 사태를 극복하자는 취지에서 응원을 전 세계로 확산시키기 위해 시작한 릴레이 운동이다.

서 회장은 김상열 호반그룹 회장의 추천을 받았고 다음 참여자로 박형식 국립오페라단 단장, 양혜정 중앙대 성악과 교수, 이아경 경희대 성악과 교수를 추천했다. 지명받으면 응원메시지가 적힌 판넬을 들고 촬영한 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 올려 다음 주자 3명을 지목하면 된다. 판넬은 두 손을 비누 거품으로 씻는 로고와 '스테이 스트롱' 문구를 적어 코로나19 사태를 함께 이겨내자는 의미를 담고 있다.

서 회장이 이끄는 셀트리온은 항체 치료제를 개발하는 한편 항원ㆍ항체 진단키트 국내외에 공급하려 한다. 서 회장은 "전 인류의 과제가 된 코로나19 극복에 조금이나마 힘을 보태고자 캠페인에 참여했다"고 말했다.

