CU, 대한민국 동행세일 동참…할인·경품 프로모션

CU는 ‘대한민국과 가치 삽니다’라는 주제로 프로모션을 펼친다. 동행세일의 취지에 맞춰 ‘함께 더불어 같이 산다’는 의미와 고객의 가치있는 소비를 돕겠다는 뜻을 담았다.

먼저 CU는 마장면, 파래탕면, 꼬꼬덮밥, 수란덮밥 등 TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'을 통해 출시됐던 여덟개 상품을 대상으로 스탬프 적립 이벤트를 진행한다. 해당 상품들은 우리 농산물의 소비 촉진을 목적으로 기획된 상품이다. 국내산 쌀, 파래, 닭고기, 달걀 등을 주재료로 하며 수익금 일부가 결식아동을 위한 급식 지원금으로 사용되고 있다.

이벤트는 편스토랑 연관 상품 8종 중 한 품목 이상을 구입하고 CU의 멤버십 어플리케이션(앱) '포켓CU'에 3회 이상 적립한 고객이면 누구나 참여할 수 있다. CU는 응모자 중 추첨을 통해 삼성 그랑데 AI 건조기, 삼성 무풍 큐브 공기청정기, 헬로네이처 멜론 등을 경품으로 증정한다.

전국 CU에서 현금처럼 사용 가능한 할인쿠폰도 쏜다. CU는 동행세일이 진행되는 17일간 매일 오전 10시30분 포켓CU에서 선착순 1000명에게 '매일쿠폰'을 증정한다. 매일쿠폰을 사용하면 전국 CU에서 5000원 이상 구입 시 1000원을 즉시 할인받을 수 있다. 발급 당일에만 사용 가능하며 주류와 담배는 제외된다.

이외에도 6~7월 두 달 동안 2100여가지 상품을 대상으로 원플러스원(1+1) 증정행사 및 할인행사도 진행한다. 특히 기온이 오르면서 매출이 늘어나고 있는 맥주, 냉장음료, 아이스크림, 아이스커피 등 하절기 고매출 상품을 대거 추가했다.

양재석 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 138,000 2020.06.24 08:10 장시작전(20분지연) close 마케팅실장은 “우리나라 대표 편의점으로서 고객들의 합리적인 쇼핑과 내수 회복, 우리 농산물 소비 침체 극복에 보탬이 되고자 참여하게 됐다”며 “소비자 생활 밀착형 플랫폼인 편의점을 기반으로 위축된 소비 심리를 살리고 가맹점에 힘을 줄 수 있는 프로모션을 준비하고 있다”고 말했다.

