조국, 맥주잔 앞에 두고 "지치면 돌아오리라" 열창…지지자들 "열 번 넘게 보는 중"

조국 지지자 "우린 뭐가 진실인지 안다", ""조국은 희망"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관이 맥주잔을 앞에 두고 이정선의 '나들이'를 열창하는 모습이 공개됐다.

23일 민중가요 작곡가인 류형수씨는 자신의 유튜브 채널 '류형수TV'를 통해 '조국의 즐거운 나들이'라는 제목으로 영상을 올렸다.

류 씨는 영상과 함께 "반가운 얼굴을 만나고 즐거운 시간을 보냈다. (조 전 장관의) 밝은 모습을 보게 돼 행복한 저녁이었다"고 썼다.

해당 영상에서 조 전 장관은 류씨의 기타 반주에 맞춰 눈을 지그시 감으며 "발길 따라서 걷다가 바닷가 마을 지날 때 착한 마음씨의 사람들과 밤새워 얘길 하리라 산에는 꽃이 피어나고 물가에 붕어 있으면 돌멩이 위에 걸터앉아 그곳에 쉬어가리라"라는 가사가 담긴 노래를 불렀다.

조 전 장관은 노래 중반부터 리듬에 맞춰 손바닥으로 책상을 두드리기도 했다. 앞에 놓인 책상 위엔 맥주가 담긴 플라스틱 컵이 놓여 있었다.

조 전 장관은 "아 오늘 밤도 꿈속에 떠오르는 아름다운 모습들 가다 가다가 지치면 다시 돌아오리라 웃는 얼굴로 반겨주는 그대의 정든 품으로"라는 가사를 부르며 노래를 마무리한다.

조 전 장관의 노래가 끝나자 동석한 이들은 "멋있다, 조국!"이라고 외치며 박수쳤다. 조 전 장관은 영상에서 노래를 부르는 것 외에는 아무런 말도 하지 않았다.

이 영상은 24일 오전 7시 기준 7만2000회가 넘는 조회 수를 기록했다. 영상에 달린 댓글은 1500개가 넘는다. 대부분이 조 전 장관을 지지·응원하는 댓글이다.

누리꾼들은 "조국 장관님 뒤에 저희 국민이 있다. 항상 힘내라", "조국은 희망이다. 앞으로 좋은 모습 기대한다", "우린 뭐가 진실인지 알아요", "이렇게 보니 너무 좋네요" 등의 댓글이 달렸다.

조 전 장관은 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰 무마(직권 남용) 혐의 등으로 재판을 받고 있다. 조 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수는 자녀입시와 사모펀드 비리 등의 혐의로 재판을 받고 있다.

