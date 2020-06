<장 마감 후 주요공시>

◆한국콜마=고형타입 유중수형 화장료 조성물 및 제조방법 특허권 취득

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 660 전일대비 5 등락률 -0.75% 거래량 385,388 전일가 665 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close =삼부르네상스에 165억원 금전대여 결정

◆ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 10,100 전일대비 300 등락률 +3.06% 거래량 90,073 전일가 9,800 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close =860억원 규모 오피스텔 신축 공사 수주

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr