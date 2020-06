이용철 경기도 행정2부지사 취임 첫 경제 '현장행보'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이용철 경기도 행정2부지사가 취임 첫 현장행보로 '디지털 무역상담실(Digital Trade Lounge)'을 찾았다.

디지털 무역상담실은 코로나19로 해외진출이 어려워진 도내 수출기업을 위해 현지 방문 필요 없이 해외 바이어와 비대면 방식의 상담이 가능하도록 화상 시스템 등을 갖춘 경기도의 수출지원 인프라다.

이 부지사는 23일 오후 수원 영통 경기글로벌R&DB센터에서 열린 '디지털 무역상담실' 현판식에 참석해 상담시설 가동상태와 이를 활용한 온라인 수출 마케팅 확대 방안을 점검하고, 기업인들로부터 코로나19 등으로 인한 수출현장의 어려움 등에 대한 목소리를 경청했다.

이 곳은 8개 부스로 구성된 화상 상담장이 설치됐다. 도는 해외 바이어와의 원활한 수출 상담을 위해 중국 상하이, 인도 뭄바이 등 14개 해외 경기비즈니스센터(GBC)에도 화상 시스템을 구축했다.

도는 무역상담실을 개설한 지난 18일 이후 총 51건의 화상상담을 진행, 6건 299만 달러의 수출 계약을 이끌어냈다.

이 부지사는 이날 코로나19로 심각한 경영난에 맞닥뜨린 소상공인과 영세기업을 지원하고 있는 경기신용보증재단도 방문했다. 경기신보는 코로나19 이후 자금조달에 어려움을 겪는 소상공인 지원에 적극 나서고 있다.

현장 방문을 마친 이 부지사는 "코로나19로 내수침체와 통상환경 악화 등 어려운 시기에 지방정부의 선도적 역할이 매우 중요하다"며 "온라인 수출지원사업과 소상공인 금융지원책이 차질 없이 추진되도록 경기도 공직자의 우수한 역량을 결집시켜 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr