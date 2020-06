[아시아경제 박지환 기자] 은성수 금융위원장은 23일 최근 불거진 사모펀드 불완전판매 논란과 관련해 "시간이 걸리더라도 사모펀드 1만4000개에 대해 점검을 해보면 어떨까 한다"며 전수 조사 카드를 언급했다.

은 위원장은 서울 코엑스에서 열린 2020넥스트 라이즈 행사가 끝난 뒤 기자들과 만나 "(사모펀드 전수조사와 관련해) 금감원과 협의중"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "(옵티머스자산운용이 제출한) 서류만 조사했는데 실물과 대조할 필요가 있다"며 "옵티머스 뿐만 아니라 시간이 걸리더라도 사모펀드에 대해 점검을 해 보면 어떨까 한다. 이를 위해 금감원과 협의중"이라고 했다.

그는 "(지금은 사모펀드 전수조사를 현재는) 52개만 했지만 가능하면 10년이라도 좋으니 누구나 한번 거쳤으면 좋겠다"며 "금감원과 협의해 어떻게 타겟을 할지 보겠다"고 덧붙였다.

