[아시아경제 박종일 기자] 오승록 구청장은 23일 오후 2시 노원구 상계동 1316 수락숲이랑 커뮤니티 센터에서 열린 ‘별난공방 동네배움터 개소식’에 참석했다.

개소식은 동네배움터 사업방향과 비전 공유 등을 위해 마련됐다. 별난공방 동네배움터는 지역 내 유휴공간을 평생학습 공간으로 활용한 시설로 지역 주민의 근거리 평생학습을 위한 동단위 평생학습센터다.

이날 오승록 구청장을 비롯 구의원, 동네배움터 운영 관계자, 구 관계자 등 40여명이 참여한 가운데 식전행사, 개회식, 내빈소개, 구청장 인사말, 현판제막식, 기념촬영, 간담회 등 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”별난공방 동네배움터 개소식을 축하한다”며 “앞으로도 구민들이 힐링할 수 있는 다양한 평생학습 활동을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

