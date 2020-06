경찰, 후임병 대리 수능으로 대학 입학한 선임병 구속영장 신청

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 군 복무 중 후임병에게 대학수학능력시험을 대신 보도록 해 서울 시내의 한 대학에 합격한 A(23)씨에 대해 구속영장을 신청했다.

서울 수서경찰서는 A씨에 대해 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의로 구속영장을 신청했다고 23일 밝혔다.

A씨는 서울 유명 사립대에 재학하고 있던 후임병에게 지난해 11월 14일 서울의 한 고등학교에서 수능을 대신 보도록 한 혐의를 받는다.

A씨는 후임병이 대신 치른 수능 성적으로 서울의 복수의 대학에 지원해 이 중 중앙대 간호학과에 합격해 등록했다 대리 수능 의혹이 불거진 후 지난 4월 자퇴서를 제출하고 제적 처리됐다.

경찰은 서울시교육청으로부터 수사 의뢰를 받고 지난 3월 전역 후 민간인 신분이던 A씨에 대해 수사를 진행하고 있다. 현재 현역 복무 중인 후임병에 대해서는 군사경찰이 수사를 맡고 있다.

