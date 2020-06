LG유플러스-UN75 설문, 응답자 51%"미래 세상 희망적"

[아시아경제 김흥순 기자] 우리 국민은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 상황에서도 미래 세상은 더 나아질 것이라는 희망을 가지고 있는 것으로 나타났다. 더 나은 미래를 실현하기 위해서는 국가간 협력이 필수적이라고 내다봤다.

23일 LG유플러스에 따르면 유엔(UN) 창설 75주년 기념 사업으로 UN과 전개하는 '함께 만드는 바람직한 미래' 캠페인에 참여한 1000명을 대상으로 설문조사한 결과 미래 세상 전망에 대해 응답자의 51.2%는 '더 나아질 것'이라고 예상했다. 현재와 같다(18%)', '더 나빠질 것(30.8%)'이라는 관측 보다 긍정적인 답변이 우위였다.

LG유플러스는 UN75 담당 UN 사무총장 특별보좌관실과 국내 통신사로는 최초로 파트너십을 체결해 유엔 창설 100주년 글로벌 비전 수립 참여 확대를 위한 협력사업을 진행 중이다.

캠페인 설문 참여자들은 가장 우선시되는 사안으로 ▲보건에 대한 보편적 접근(577명) ▲사람, 국가간 연대 강화(403명) ▲불평등 심화에 대한 대응(380명) 등을 꼽았다. 코로나19 이후 보건 의료에 대한 높은 관심과 글로벌 공급망 붕괴로 인한 세계질서 재편, 인종차별과 빈부격차 등 차별에 대한 불안이 반영된 것으로 해석된다.

25년 후 희망하는 미래를 구현하기 위해서는 ▲강화된 환경보호(563명) ▲향상된 보건의료 서비스(460명) ▲향상된 인원(411명) ▲더 많은 고용 기회(353명) 등이 보장돼야 한다고 답했다.

미래 위협요소로는 ▲기후변화 등 환경문제(766명) ▲전염병 등 보건 관련 위협(625명) ▲고령화 도시화 등 인구의 급격한 변화(388명)를 순서대로 꼽았다.

더 나은 미래를 실현하기 위해서는 국가간 협력이 필수적이며 협력 관계를 더욱 높여야 한다고 응답했다. LG유플러스는 "코로나19로 인해 세계화가 붕괴되고 자국중심으로 흐르는 분위기에 경종을 울리는 신호로 해석된다'고 평가했다.

한편 LG유플러스는 파브리지오 혹쉴드 UN 사무총장 특별보좌관의 유튜브 영상메시지를 시청한 뒤 설문 참여를 댓글로 인증하면 추첨을 통해 사은품을 증정할 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr