대우건설, 마포 '아현 푸르지오 클라시티' 분양

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설이 서울 마포 ‘아현 푸르지오 클라시티’의 견본주택을 오는 26일 개관하고 본격적인 분양에 들어간다.

아현 푸르지오 클라시티는 서울시 마포구 아현동 275-2번지 일대에 들어서는 지하 6층~ 지상 18층 전용면적 기준 30㎡~45㎡239세대의 소형 공동주택이다. 임대 5세대를 제외한 234세대가 일반에 분양된다.

청약신청은 군별 접수가 가능하다. 전용면적별로 1군에 31A㎡,31B㎡ 타입, 2군에 30H㎡, 32H㎡, 33H㎡, 34H㎡, 37H㎡, 38㎡, 38H㎡, 39H㎡, 40B㎡, 40C㎡, 40D㎡, 41A㎡타입, 3군에 42㎡, 43㎡, 45㎡타입이 예정됐다.

분양가는 4억9400만~8억8900만원이다. 청약은 오는 7월 2일~3일 청약홈을 통해 진행된다. 당첨자발표는 7월8일 예정이다.입주예정일은 2023년 10월이다.

아현 푸르지오 클라시티가 위치한 아현동 일대는 대규모 정비사업이 진행되고 있어 서울 도심권 대표 주거타운으로 자리잡고 있다. 단지와 인접한 아현뉴타운은 재개발이 완료되면 1만8000여세대가 들어선다.

아현1-3구역, 3구역, 4구역은 입주를 완료했고 아현2구역은 시공사 선정 후 분양을 준비중이다. 북아현뉴타운도 개발이 완료되면 1만2000여 세대가 입주하게 된다. 총 5개 구역 중 북아현1-2구역과 1-3구역은 입주를 완료한 상태이다.

이에따라 아현 푸르지오 클라시티는 투자자 뿐만 아니라 실수요층으로부터도 높은 관심을 받고 있다. 도시형생활주택으로 공급되면서 각종 규제에서 자유롭다는 강점도 가지고 있기 때문이다. 도시형생활주택은 전국에 거주하는 만 19세 이상이라면 청약통장 유무·주택소유 여부와 무관하게 누구나 청약할 수 있다. 군별 중복청약·재당첨 제한도 적용되지 않는다.

