경기도내 가축 매몰지 125곳 안전점검 '이상 무(無)'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 여름 장마철을 앞두고 도내 가축 매몰지에 대한 안전점검을 실시한 결과 모두 이상 없는 것으로 확인됐다.

도는 집중호우 시 가축 매몰지 내 부패잔존물이나 침출수가 유출돼 발생할 수 있는 토양ㆍ하천의 환경오염을 사전에 예방하기 위해 점검반을 꾸려 지난 15일부터 19일까지 파주ㆍ김포ㆍ안성ㆍ여주ㆍ용인ㆍ포천ㆍ화성ㆍ양주ㆍ연천 도내 9개 시ㆍ군에서 관리 중인 가축 매몰지 125곳에 대해 전수 점검을 벌였다고 23일 밝혔다.

이들 가축 매몰지는 가축전염병 발생으로 조성ㆍ관리중인 곳으로 아프리카돼지열병(ASF) 72곳, 조류인플루엔자(AI) 52곳, 구제역 1곳 등이다.

점검반은 침출수 유출 여부, 배수로 정비 상태, 빗물 유입방지 차단시설 설치 여부, 덮개 비치 여부, 매몰지 주변 붕괴ㆍ유실 여부 등 관리 실태 전반에 대해 집중적으로 살폈다.

점검 결과 붕괴나 유실, 침출수 유출 등으로 환경오염에 영향을 끼칠 매몰지는 1곳도 발견되지 않았다.

도는 이번 전수 점검 이후에도 2차 환경오염이 우려되는 매몰지를 선제적으로 발굴, 소멸처리 할 예정이다. 또 해당 시ㆍ군과 긴밀한 협조체계를 구축해 침출수 수거, 악취 제거 등 사후관리에도 힘쓸 계획이다.

도 관계자는 "현장의 애로 및 건의사항을 적극 청취해 향후 가축전염병 발생에 따른 살처분 시 환경오염을 최소화하고, 잔존물을 자원으로 재활용 할 수 있는 방안 발굴과 관련 제도 개선을 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.

