골프존이 '골프대디 방구석 레슨 이벤트' 참가자를 모집한다.

멤버십 회원들의 샷 데이터를 분석해 다양한 레슨 리포트까지 제공하는 행사다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 정국에서 비대면으로 프로에게 팁을 얻을 수 있다. 신청은 다음달 20일, 레슨은 다음달 8일 시작해 31일까지 이어진다. 원하는 미디어 프로에게 레슨과 코멘트를 받는다. 비거리는 물론 평균 타수 분석, 스윙,구질 등을 토대로 종합 분석한 데이터를 준다.

모바일 앱 이벤트 페이지에서 신청하면 된다. 레슨 대상자는 추첨을 통해 선정하고, 당첨자는 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다. 이달 말에는 골프대디 샷 및 나스모 분석에 대한 업데이트를 진행한다. 골프대디는 골프존 최초의 통합 골프 유료 멤버십 서비스다. 스크린과 필드, 골프용품 등 아마추어골퍼가 누릴 수 있는 다양한 할인 및 제휴사 혜택을 원스톱으로 서비스한다.