[아시아경제 유현석 기자] 제주지역 한 분식점에서 김밥을 먹은 손님들이 '살모넬라균'으로 집단 식중독 증세를 보인 것으로 확인됐다.

22일 제주도에 따르면 지난 17일과 18일 이틀간 제주 시내 한 분식점에서 김밥을 먹은 400여 명 중 83명이 설사와 복통 등 식중독 증세로 병원 진료를 받았다. 특히 이 가운데 25명은 증세가 심해 이날까지도 입원 치료 중이다.

보건당국이 해당 분식점과 환자를 대상으로 역학조사를 한 결과 집단 식중독 원인은 '살모넬라균'으로 확인됐다.

살모넬라균은 해당 분식점에서 사용하던 도마에서 검출됐다. 살모넬라 식중독은 여름철에 주로 발생하며 보통 음식물 섭취 후 6∼72시간 후에 설사와 구토, 발열 등의 증세를 보인다.

주요 원인 식품은 오염된 물이나 계란, 충분히 가열되지 않은 알 가공품, 유제품, 육류, 가금류 등이다.

