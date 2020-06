전북교육청, 3급 이하 557명 인사 단행

승진 117명, 신규 임용 14명 등

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육청이 3급 이하 지방공무원 557명에 대한 정기인사를 단행했다고 22일 밝혔다.

도교육청에 따르면 다음 달 1일자로 단행되는 이번 정기인사는 승진 117명, 전보 290명, 정년퇴직 70명, 신규임용 14명 등이다.

이번 인사의 행정국장에 이현규 부이사관(현 마한교육문화회관장)을 비롯 전북교육문화회관장에 고광휘 부이사관(현 행정국장)이 각각 전보 발령된데 이어 마한교육문화회관장에 김형대 현 예산과장이 부이사관으로 승진 발령됐다.

또 김제교육문화회관장에 장효람 서기관이 전보 발령됐으며, 정책공보관 기획·소통협력담당에 조창근 사무관, 예산과장에 박종배 사무관, 전북학생수련원 총무부장에 고종복 사무관이 각각 서기관으로 승진 발령됐다.

도교육청 관계자는 “6급 이하 교육행정직 공무원의 전보는 개인별 전보희망을 반영하는 전보 희망제에 따라 172명을 본인의 희망지역 배치를 우선으로 했다”며 “신규임용 공무원은 신규 임용후보자 명부 순위에 따라 결원기관 및 생활근거지 등을 고려해 발령했다”고 밝혔다.

