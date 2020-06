한-필리핀 FTA 수석대표 화상회의 개최

[아시아경제 문채석 기자]여한구 산업통상자원부 통상교섭실장은 22일 필리핀 세페리노 로돌포 통상산업부 차관과 '한-필리핀 FTA 수석대표 회의'를 화상 개최했다고 밝혔다.

여 실장과 로돌포 차관은 회의에서 협상상황 점검 및 향후 협상계획·일정에 대하여 협의했다.

한-필리핀 FTA가 양국 간 통상·산업협력을 강화시킬 수 있다는 데 공감했으며, 향후 조속히 협상을 타결하자는 데 합의했다.

여 실장과 로돌포 차관은 양자 FTA체결이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 양국 간 무역·투자를 활성화 시키는 촉진제 역할을 할 것이라는 데 공감대를 형성했다.

향후 협상 타결을 위한 합의점을 찾기 위해 상호 관심분야 시장개방에 대해 유연한 자세로 노력하기로 했다.

양측은 그간 분과별 화상회의를 개최해 협정문 잔여쟁점에 대해 실질적으로 합의해왔다. 상품양허에 대해선 포괄적인 시장개방에 대한 협의를 추진해왔다.

