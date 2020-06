[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 22일 부산시 금정구에 위치한 금사중학교 내에 학교명상숲을 조성하고 완공 기념식을 개최했다고 밝혔다.

예탁결제원은 산림탄소상쇄사업의 일환으로 2018년부터 부산광역시 교육청으로부터 추천받은 관내 중고등학교를 대상으로 학교명상숲을 조성해오고 있다. 이번 금사중학교 명상숲은 예탁결제원의 네 번째 부산 학교명상숲으로, 교내 579㎡ 부지에 탄소흡수와 학생들의 정서함양에 도움이 되는 이팝나무, 산수유 나무 등 교목을 식재하고 산책로를 조성했다.

예탁결제원 관계자는 "온실가스 감축과 지역사회 환경 개선을 위해 학교명상숲 조성 등 산림탄소상쇄사업을 지속적으로 추진해나갈 것"이라고 전했다.

