[전문] 최동석 아나운서 'KBS 뉴스9' 하차…"건강 이상, 쉬어야"

[아시아경제 김연주 인턴기자] KBS 메인 뉴스 '뉴스9' 앵커인 최동석 아나운서가 건강 문제로 하차한다고 밝혔다.

최동석은 22일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "귀에 생긴 문제로 어지러움, 자가강청, 눈떨림 등의 증상이 생겼다"며 "쉬면서 안정을 하는 것이 좋겠다는 의사의 권유를 받고 잠시 병가를 내고 쉬려고 한다"고 밝혔다.

그는 "눈떨림으로 인해 프롬프터가 잘 보이지 않아 상당 부분 원고를 외워야 하고, 내 말소리에 어지럼증이 느껴져 내 퍼포먼스를 다할 수 없으니 쉬는 것이 맞다고 판단했다"며 "'뉴스9'도 이번 주까지만 진행할 예정"이라고 설명했다.

최동석 아나운서는 지난해 11월부터 '뉴스9'의 앵커로 발탁돼 진행해왔으나 7개월 만에 하차 소식을 전했다.

KBS 측도 이날 "코로나19 이후 '뉴노멀(New Normal)' 시대의 공영방송 저널리즘 구현을 목표로 뉴스 프로그램 개편에 나선 KBS는 취재력과 뉴스 전달력이 검증된 중견 기자를 앵커로 선발하는 등 인물과 능력에 초점을 맞춘 새로운 앵커 인사를 단행했다"며 "1TV는 오는 29일부터, 2TV는 7월 6일부터 새로 단장한 프로그램과 앵커가 시청자를 찾아간다"고 밝힌 바 있다.

최동석 아나운서 후임으로 '뉴스7'을 진행했던 박노원 아나운서가 진행을 맡게 됐다.

이하 최동석 아나운서 인스타그램 게시글 전문.

활기찬 한주 시작하셨나요?

저는 지난주 병원에 다녀와서 진단서를 받았습니다.

귀에 생긴 문제로 어지러움과 자가강청, 안진(눈떨림) 등의 증상이 생겼습니다.

당분간 쉬면서 안정을 하는 것이 좋겠다는 의사 선생님의 권유를 받았고 잠시 병가를 내고 쉼을 가질까 합니다.

눈떨림으로 인해 프롬프터가 잘 보이지 않아 상당부분 원고를 외워야하고 제 말소리에 어지럼증이 느껴져 저의 퍼포먼스를 다할 수 없으니 쉬는 것이 맞다고 판단했습니다.

그래서 9시뉴스도 이번주까지 진행할 예정입니다.

심려 끼쳐 죄송하고 쉬는 동안 몸 잘 추스르겠습니다.

그동안 응원해주신 많은 분들 감사합니다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr