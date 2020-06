볼턴 "트럼프 대통령 자격없어…미국인들 진실 알아야"

[아시아경제 권재희 기자] 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 미 대선을 앞두고 도널드 트럼프 대통령에 대해 "대통령 자격이 없다"며 사실상 낙선운동에 돌입했다.

21일(현지시간) 볼턴 전 보좌관은 영국 일간 텔레그래프와의 인터뷰에서 "트럼프 대통령은 내가 지지하는 공화당의 대의를 대표하지 않는다"며 이처럼 밝혔다.

볼턴 전 보좌관은 로널드 레이건 전 정부때부터 공화당 정권에서 잇따라 고위직을 맡아온 만큼, 그의 이같은 이례적인 발언은 트럼프 대통령에 대한 불만이 크기 때문인 것으로 텔레그래프는 분석했다.

이어 볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령의 국정운영 방식과 철학에 대해서도 비판 수위를 높였다. 그는 "트럼프 대통령은 철학적 기반이나 전략이 없다"며 "그는 미국의 국가이익과 자신의 이익간 차이를 구분할 줄 모른다"고 말했다. 이어 그는 "정부가 어떻게 작용하는지에 대한 지식이 얕으며 배우려고 하지도 않았다"며 "트럼프 대통령은 정부가 마치 소규모 가족회사인 것마냥 운영하는데, 그러기에 국가는 중요한 사안들이 많다"고 지적했다.

그러면서 "이는 일관적인 주제나 전략이 없다는 것"이라며 "이렇게 내린 결정은 쉽게 번복될 수 있다"고도 했다.

볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령이 외교 정책을 다루는 방식에 대해서도 불만을 드러냈다. 그는 "러시아와 중국과 관련해 장기적 전략이 없다"며 "대북협상은 북한이 남한과 함께 지은 건물을 폭파하고 핵·미사일 프로그램을 지속할 정도로 실패했다"고도 했다. 그러면서 "이란은 지난 3년간 억제된 적이 없으며, 이런 사안들에서 트럼프의 무능이 더욱 명확하게 드러난다"고 덧붙였다.

텔레그래프는 이번 대선에서 볼턴 전 보좌관이 민주당 후보인 조 바이든 부통령에게 표를 던질 것이라고 보도했다. 하지만 이날 볼턴 전 보좌관의 대변인은 성명을 통해 즉각 반박했다. 볼턴 전 보좌관의 대변인은 "볼턴 전 보좌관은 트럼프도 바이든도 안찍을 것이란 점을 명확히 한다"고 발표했다.

그는 트럼프 대통령이 다른 국가 지도자들과의 개인적 친분을 곧 외교적 성공으로 인식한다고 꼬집었다. 볼턴 전 보좌관은 "트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 좋은 관계를 맺으면 미국과 중국이 좋은 관계에 있다고 봤으며, 테리사 메이 전 영국총리와 관계가 좋지 않으면 미국과 영국이 관계가 좋지 않은 것으로 인식했다"고 밝혔다.

또한 그는 오는 23일 출간을 앞둔 회고록 '그 일이 일어난 방'의 집필 배경에 대해 "고위직에 있다면 진실을 말할 의무가 있다"며 "백악관에서 17개월을 보낸 후 트럼프 대통령이 대통령직에 부적합한 인물이라는 점이 우려됐고, 이는 미국인들이 알아야 한다"고 말했다.

그는 대선이 미국인들에게 가장 중요한 정치적 결정이기 때문에 지금 회고록을 출간하는게 적기라고 생각한다고도 덧붙였다.

