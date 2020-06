대구교육연수원, '방구석 라이브' 온라인 페스티벌

7월31~8월1일 범어역 지하에서…사전 신청자에 책 선물

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구교육연수원(원장 김승한)은 7월31일부터 8월1일까지 이틀 동안 대구글로벌스테이션(2호선 범어역 지하)에서 '2020 글로벌교육-The 방구석 LIVE 페스티벌'을 온라인으로 개최한다고 22일 밝혔다.

올해로 제6회를 맞는 이 행사는 창의융합 글로벌교육을 주제로 유튜브 생방송으로 마련된다.

1일차에는 마술사 등장을 시작으로 초등학생들이 좋아할 5가지 주제(마술파닉스, 음악, 드로잉, 스토리텔링, 세계 음식 문화)를 원어민교사가 진행한다. 참가자들은 2일차에는 학부모·교원 및 시민들을 위한 자녀 영어교육 특강을 통해 글로벌 미래 역량 함양 시간을 갖게 된다.

연수원 측은 사전 신청자(학생 1500명, 학부모 1000명)에게 페스티벌 패키지(영어 학습교구 4종) 및 특강 도서를 선물한다. 참가 희망자는 23일부터 대구글로벌스테이션 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

사전 신청하지 않아도 행사 당일 오전 10시 유튜브 스테이션 채널을 통해 자유롭게 시청할 수 있다. 자세한 내용은 글로벌스테이션 홈페이지에서 확인할 수 있다.

