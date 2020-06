경찰, 대북전단 살포 2명 입건…파주서 수소가스통 20개 압수

[아시아경제 이관주 기자]경찰이 대북전단 살포자 2명을 입건해 조사 중이다. 또 북한 접경지역에서 대북전단을 보내는데 필요한 수소가스통을 수십개를 압수하고 지역 주민들에 대한 조사에 나서는 등 대북전단 수사에 속도를 내고있다.

이용표 서울지방경찰청장은 22일 정례브리핑을 통해 "통일부가 대북전단 살표와 북한에 쌀 보내는 것과 관련해 수사를 의뢰했고, 시민단체들도 2건의 고발장을 접수했다"면서 이같이 밝혔다.

경찰은 서울청 보안부와 수사부 직원 40명이 참여하는 테스크포스(TF)를 꾸려 대북전단 살포와 관련한 불법행위를 집중 수사하고 있다. TF는 보안부장이 이끌고있다.

경찰은 지난주 대북전단 살포에 대해 수사 의뢰한 통일부 관계자를 불러 조사하는 한편, 대북전단을 살포한 단체의 홈페이지에 올라온 내용을 확인하기 위해 현장 조사도 벌였다. 이 청장은 "(접경지) 주민들을 참고인으로 조사했고, 어제는 파주에서 수소가스통 20개를 압수했다"고 설명했다.

입건된 대북전단 살포자에 대해선 남북교류협력법 해양환경관리법, 공유수면 관리 및 매립 관련 법률, 항공안전법, 형법상 이적죄, 옥외광고물관리법 등 위반 혐의가 고발장에 적시됐다고 경찰은 전했다. 이 청장은 "이 사안은 접경지 국민들의 안전과도 관련된 만큼 수사를 면밀하게 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr