SK건설, 영종국제도시에서 '운서 2차 SK뷰 스카이시티' 7월 분양

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설은 다음달 인천 중구 운남동 영종국제도시 A7블록 '운서 2차 SK뷰 스카이시티'를 분양한다고 22일 밝혔다.

운서 2차 SK뷰 스카이시티는 지하 1층~지상 20층 12개동 규모로 70~84㎡(전용면적) 총 909가구로 지어진다. 특히 지난해 11월 청약을 진행한 1153가구 규모 '운서 SK뷰 스카이시티'의 후속 단지로 도합 2000여 가구의 브랜드 타운이 형성될 것으로 예상된다.

타입 별로는 ▲70㎡ 69가구 ▲78㎡A 114가구 ▲78㎡B 69가구 ▲84㎡A 464가구 ▲84㎡B 124가구 ▲84㎡C 69가구 등 전 가구가 실수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성됐다.

이 단지는 영종국제도시 내에서도 주거 선호도가 높은 공항철도 운서역 인근에 들어설 예정이다. 차량으로 6분 거리에 위치한 운서역에서 공항철도를 이용하면 김포공항을 거쳐 서울 마포 권역까지 40분 대로 이동이 가능한 등 편리한 교통망을 갖추고 있다. 이외에도 인천국제공항고속도로 등 광역교통망 이용도 용이하다.

학군은 영종고가 도보권에 위치해 있고 인천하늘고, 인천과학고, 인천국제고 등 명문고도 인접해있다. 생활권역인 운서역 일대에는 롯데마트, 메가박스 등 편의시설이 자리해 있고 중심상업지구 개발도 활기를 띠고 있다.

SK건설은 4베이 판상형 위주로 배치하는 한편 중소형 평형에서는 찾기 힘들었던 팬트리, 드레스룸 등 특화설계를 도입해 공간활용성을 높일 예정이다.

분양 관계자는 "운서 2차 SK뷰 스카이시티는 운서역 이용이 가능한 등 영종국제도시 내에서도 좋은 입지로 평가받는 곳"이라며 "최근 영종국제도시를 비롯한 인천 분양시장이 호황인데다 개발 호재도 다양해 인구 유입도 늘고 있는 상황인만큼 기대감이 높다"고 전했다.

견본주택은 인천 중구 운서동에 들어설 예정으로 분양 누리집을 통한 사이버견본주택도 운영된다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr