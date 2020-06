[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 이연희가 결혼 후 근황을 전하며 청순한 여신미모를 자랑했다.

최근 그는 자신의 인스타그램에 "지난 사진...안녕 오랜만이에요"라는 글과 함께 사진 두 장을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 웨이브진 긴 머리를 늘어뜨리고 노을이 지는 해변가에서 일상을 즐기는 모습이다.

한편 이연희는 지난 2일 교제 중이던 연상의 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다.

이연희는 팬카페를 통해 "제가 인생을 함께하고 싶은 사람을 만나 결혼을 한다"며 "조심스러운 시기이기에 간소하게 예식을 치르며 인생의 새로운 출발을 맞이하려고 한다"라고 결혼 소식을 알린 바 있다.

