"게임처럼 소프트웨어 배운다"…오늘부터 '온라인 코딩파티'

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 교육부는 소프트웨어 교육의 저변 확대를 위해 7월 5일까지 ‘2020 온라인 코딩파티 시즌1’을 운영한다고 22일 밝혔다.

‘온라인 코딩파티’ 는 소프트웨어에 관심 있는 사람이면 누구나 코딩 등을 게임처럼 쉽고 재미있게 학습할 수 있도록 2015년부터 매년 2회씩 개최하는 대국민 체험행사다.

올해 ‘온라인 코딩파티 시즌1’은 기존의 블록코딩, 텍스트코딩, 컴퓨팅사고력 부문과 더불어 인공지능 부문을 처음으로 도입하고, 새로운 프로그램을 추가했다.

블록코딩 부문은 인기 캐릭터와 함께 소프트웨어의 기본 개념을 배우는 EBS의 ‘달려라 펭수!’, ‘뚜앙과 블록코딩 첫걸음’, ‘점박이와 코딩을!’과 3차원 게임형식을 통해 순차와 분해 구조를 익히는 테크빌교육의 ‘코딩 갤럭시 어드벤처 플래닛’ 등 총 4개의 프로그램으로 구성됐다.

텍스트코딩 부문은 토끼를 움직여 당근을 수집하면서 파이썬을 배우는 엘리스의 ‘토끼의 당근수집’, 방 탈출을 주제로 주어진 과제를 해결하며 자바스크립트를 배우는 위즈스쿨의 ‘방 탈출에 도전하라!’ 등 총 2개의 프로그램이 마련됐다.

컴퓨팅 사고력 부문에서는 자료처리, 추론 등 5개 영역을 종합하여 잠재력 유형을 알아보고, 퍼즐 게임형의 4가지 유형의 문제를 제공하는 로지브라더스의 ‘컴퓨팅 사고력 향상’과 전 세계 63개국이 참가하는 컴퓨팅 사고력 대회인 비버챌린지의 문제를 체험할 수 있는 비브라스 코리아의 ‘컴퓨팅 사고력을 기르는 비버챌린지’ 등이 준비됐다.

새롭게 신설된 인공지능 부문에서는 엘리스의 ‘기초탄탄 인공지능 미션’ 프로그램을 통해 파이썬을 기반으로 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 문제를 푸는 과제에 도전해 볼 수 있다.

과기정통부는 참가자를 대상으로 ‘코딩파티 플렉스!’와 ‘코딩파티 하이파이브!’ 이벤트를 SW중심사회포털에서 진행할 예정이다.온라인 코딩파티 프로그램의 각 미션을 완료할 때마다 발급되는 인증서를 2개 이상 모아서 개인 SNS 등에 올리고 인증하거나(코딩파티 플렉스!), 온라인 코딩파티 설문조사에 응답한(코딩파티 하이파이브!) 참가자 중 추첨을 통해 경품을 증정한다.

송경희 과기정통부 소프트웨어정책관은 "‘온라인 코딩파티’는 비대면 교육이 필요한 시대에 적합한 소프트웨어·인공지능 교육 체험 행사"라며 "많은 사람들이 ‘온라인 코딩파티’에 참가하여 소프트웨어와 친해지고, 컴퓨팅 사고력을 키울 수 있는 기회를 갖기 바란다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr