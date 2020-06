'당나귀귀' 현주엽, 유튜버 도티에게 90도 폴더 인사...본격 먹방 유튜버 도전?

[아시아경제 강혜수 기자] 21일 오후 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 전현무가 현주엽을 유튜브의 세계로 이끄는 모습이 그려졌다.

이날 현주엽과 전현무는 여의도의 유명 국밥집에서 국밥을 먹으며 먹방에 관한 이야기를 나눴다. 처음에 전현무는 특 2개를 주문하는 현주엽에 "뭐라고? 모둠도 드신다고?"라며 놀라는 모습이었다. 요리가 나오고 머릿고기 한 점을 먹은 현주엽은 "잡내 없이 삶기가 힘들텐데 참 맛있네"라고 평했다.

현주엽의 먹는 모습에 김숙은 "점잖게 드시네"라고 했는데, 전현무가 "에피타이저니까"라고 답해 웃음을 자아냈다.현주엽은 갈비탕 집을 하겠다는 포부 아래 음식을 하나하나 꼼꼼하게 맛보는 성의를 보였다.

전현무는 "갈비탕 집과 방송을 할거다"는 현주엽에 "유튜브가 대박"이라며 유명 유튜버이자 크리에이터인 도티에게 전화를 걸어 조언을 구했다

전현무가 "지금 현주엽 감독이 새로운 일을 찾고 있다. 백수다. 먹는 것에는 타의 추종을 불허하는 사람이다. 엄청 많이 드시고 맛있게 드신다. 먹방 유튜브를 하면 어떻겠냐"고 묻자, 도티는 "인지도가 있으니 풀타임으로 하시면 될 것"이라고 긍적적인 답변을 내놨다.

이어 도티가 "100만 구독자 가시는 거 아니냐"고 말하자, 현주엽은 "사장님 열심히 하겠습니다"며 전화기에 90도 폴더 인사를 해 스튜디오를 들썩이게 만들었다.

KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

