[아시아경제 김지희 기자] 강원 고성군 북북동쪽 11㎞ 해역에서 21일 오전 9시49분 규모 2.3 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 진앙은 북위 38.47도, 동경 128.52도다. 지진 발생 깊이는 9㎞다.

지진의 계기 진도는 강원지역 최대 2로 관측됐다. 계기 진도 2는 조용한 곳 혹은 건물 고층에 있는 소수의 사람만이 지진을 느끼는 수준이다.

기상청은 지진피해는 없을 것으로 보고 있다.

