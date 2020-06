'가보가' 홍지민, 첫째 딸 이상행동에 충격…오은영 "본인 권리 당연하게 생각할 것" 경고

[아시아경제 박희은 인턴기자] 홍지민-도성수 부부가, 자매간의 갈등 상황에서 첫째를 우선적으로 챙기는 모습을 보였다. 이에 오은영 박사가 현실적인 조언을 건넸다.

20일 방송된 JTBC '가장 보통의 가족'에서는 홍지민-도성수 부부와 두 딸 로시-로라 자매의 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 홍지민은 "첫째 딸을 결혼 9년 만에 얻었다. 시험관 3번, 인공수정 3번 모두 실패했는데 자연임신으로 기적처럼 첫째 딸을 가졌다"고 설명했다.

그는 이날 육아 고충으로 "로시-로라 자매가 요즘 서로를 질투하며 매일 싸운다"고 토로했다.

이어 "둘째가 어느 정도 성장하고 나서 언니의 물건을 많이 뺏는다. 그래서 결국 같은 물건을 2개씩 구입하게 되더라"고 전했다.

이에 대해 오은영 박사는 "둘째 딸은 언니와 상호작용하고 싶은 거다. 훼방을 놓는 것처럼 보이지만, 진심을 함께 놀고 싶다는 거다"고 조언했다. 이어 "첫째 딸은 양보하는 게 아니다. 동생에게 물건을 줘버리고 회피하는 거다"고 설명했다.

이날 첫째 딸 로시의 이상행동도 포착됐다. 로시는 어머니 홍지민이 보지 않을 때 동생을 발로 밀어버렸다. 로라는 이에 분노해 로시를 방에 가뒀다. 홍지민은 로시의 행동을 보지 못하고 로라를 혼냈다.

심지어 로시는 고양이 흉내를 내는 로라를 보고 "버리자"고 말했다. 로시는 홍지민이 로라와 놀아주려고 하자 "내가 우선"이라고 주장했다. 홍지민은 결국 로시를 먼저 안았다.

홍지민의 남편 도성수는 "둘째가 생긴 후에 첫째는 나라 잃은 슬픔을 느낀다는 이야기를 들었다. 그래서 첫째를 위해서 더 많이 배려해주는 편"이라고 전했다.

이에 오은영 박사는 "언제나 언니가 우선이라고 부모가 말해버리면 본인의 권리를 당연하게 생각하게 된다"고 경고했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr