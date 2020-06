군 충전소·트럭…韓, 세계에 '수소경제' 확산소개

산업부, 제33차 국제수소연료전지파트너십(IPHE) 총회 참석

"수소 경제 활성화를 위한 다자간 협력 강화 방안 모색"

[아시아경제 문채석 기자]한국이 세계에 군 수소충전소, 수소트럭, 수소택시 등 '수소경제' 확산 사례를 알렸다.

산업통상자원부는 지난 16~19일 '제33차 국제수소연료전지파트너쉽(IPHE)' 총회 참석해 이같이 말했다고 21일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 화상 콘퍼런스로 진행된 이번 총회엔 미국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 20개국의 인사와 전문가가 참여했다.

총회에선 세계 수소경제 활성화 다자 간 협력방안이 논의됐다. 각국은 지난해 10월 서울에서 열린 제32차 총회 후의 수소경제 추진 현황을 공유했다.

수소에너지각료회의(HEM), 청정에너지각료회의(CEM) 수소이니셔티브, 국제신재생기구(IRENA) 등 에너지 다자협의체 협력 방안도 논의됐다.

한국은 지난 1월 세계 최초로 수소법(수소경제 육성 및 수소 안전관리법)을 제정했다고 소개했다.

국방·물류·상용 및 대중교통 등으로의 수소경제 확산 노력을 알렸다.

지난 16일 맺은 '군(軍) 수소활용을 위한 상호협력에 관한 업무협약(MoU)'이 대표적이다.

지난달 체결한 '수소 화물차 보급 시범사업을 위한 MoU', 수소트럭 실증 협력 MoU', '수소택시 실증 협력 MoU' 등도 언급됐다.

민간은 각국 정부의 지속적인 지원을 요구했다. 정의선 현대자동차 수석부회장은 3일차 영상 세미나에서 수소산업의 부상을 위해 각국 정부의 지속적 지원이 필요하다고 말했다.

정 수석부회장은 '수소경제 확산을 위한 산업계 글로벌 최고경영자(CEO) 협의체'의 공동의장이다.

산업부 관계자는 "한국이 세계의 수소경제를 선도하기 위해선 다자 간 협의체의 역할이 매우 중요하다"며 "앞으로도 IPHE 등 국제협의체에 적극 참여하고, 수소경제 협력 노력을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr