'놀면 뭐하니' 비, 탈퇴 선언 "싹 파이브 만들겠다"...이효리 "너 막내 할거야 안할거야" 협박

[아시아경제 강혜수 기자] 20일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 이효리와 유재석이 막내 비를 놀리며 장난치는 장면이 그려졌다.

이날 유재석과 이효리는 서로 돌아가며 비를 놀려 막내의 화를 돋구어 웃음을 자아냈다. 이효리는 비가 올린 싹쓰리의 사진을 지적하며 유재석에게 "오빠한테 허락받고 올렸냐"고 물었다. 그러자 비가 "나 기자회견 할거야!!"라며 불만을 터트렸다.

계속해서 이효리의 비 놀리기가 계속되자, 비는 "안에서 곪아 터졌다고!!"라며 그동안 섭섭했던 것을 토로했다. 그러자 옆에서 듣고 있던 유재석도 "효리 빼고 다 곪아 터졌다"며 맞장구쳤다.

이에 비는 "나 싹 파이브 만들거야!!"라며 급기야 탈퇴 선언을 했다. 하지만 이효리는 비의 투정에 "너무 예쁜 동생이라 그래"라며 "너 우리 막내 할거야 안할거야"라며 협박 아닌 협박을 해 비로부터 "잘못했다"는 사과를 받아냈다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자