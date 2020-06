전북 22번째 여고생확진자, 대전 확진자들과 ‘5분간’ 옆자리 식사…

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북 22번째 확진자인 전주 여고생의 감염원 실체가 드러나고 있다.

전북도 방역당국은 20일 긴급 브리핑을 통해 여고생 확진자가 전주를 찾은 대전 50번과 55번 확진자와 같은 장소에서 식사를 한 것으로 조사됐으며, 이 과정에서 감염이 된 것으로 추정한다고 밝혔다.

대전 50·55번 확진자는 지난 12일 오후 1시30분부터 6시까지 전주 신시가지 A건물 6층에서 80여명이 방문판매 설명회를 참석했다.

이 과정에서 이들은 오후 5시15분부터 5시44분까지 인근 신시가지 청년 다방에서 식사를 했다.

도 방역당국은 CC(폐쇄회로)TV를 통해 전북 22번 여고생이 오후 5시15분부터 ‘5분’간 이들과 옆 테이블에서 식사한 것을 확인했으며, 코로나19 바이러스의 특징상 감염이 가능한 상황이라고 추정했다.

문제는 22번 여고생의 감염원 파악이 늦었던 이유가 바로 대전 확진자들과 방문판매업자 등의 비협조 때문인 것으로 나타났다.

도 방역당국은 대전 50번, 55번 확진자의 경우 각각 지난 13일과 14일 증상이 시작돼, 16일과 17일 확진된 자들로 전주를 찾은 방문력을 진술하지 않았던 것으로 알려졌다.

특히 이들이 방문한 전주의 한 방문판매업소의 경우도 CC(폐쇄회로)TV 확인결과 80여명이 해당 장소를 오갔지만 영업주는 서울 대전 등에 거주하는 9명의 일부 명단만을 공개하고 있어 애를 먹고 있다.

보건당국은 해당 시간대 같은 장소를 찾은 이들에게 보건소로 연락해 줄 것을 당부했다.

도 보건당국 관계자는 “최근 수도권과 대전 등을 중심으로 무증상 감염이 지속되고 있어 전북도 안심할 수 없는 상황이다”며 “주말동안 크고 작은 모임을 자제해달라”고 당부했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr