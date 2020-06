코로나19 감염 확산·파월 의장 우려‥美 증시 혼조세 마감(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 우려속에 혼조세로 마감했다.

19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 208.64포인트(0.80%) 하락한 2만5871.46에, S&P500 지수는 17.60포인트(0.56%) 내린 3097.74에, 나스닥 지수는 3.07포인트(0.03%) 상승한 9946.12에 각각 마감했다.

주간 상승률은 다우지수 1.04%, S&P 500 지수 1.86%, 나스닥 3.73%였다.

이날 증시는 애리조나와 플로리다 등에서 하루 기준 사상 최고치의 신규 코로나19 확진자가 발생하며 상승 탄력을 상실했다. 애플은 애리조나와 플로리다를 포함해 코로나19 상황이 악화한 미국 4개 주에서 일부 매장을 다시 폐쇄한다고 발표하며 우려를 키웠다.

연방준비제도 관계자들도 한목소리로 부정적인 향후 경제전망을 내놨다. 제롬 파월 Fed 의장은 "팬데믹 이전의 탄탄한 경제에는 여전히 일부 뒤처져 있다"며 "앞으로 경제가 나아갈 길은 도전적일 것"이라고 말했다.

리처드 클라리다 Fed 부의장은 폭스비즈니스와 인터뷰에서 경제가 연준의 목표에서 여전히 멀다면서 "Fed가 할 수 있는 것이 더 있으며, 또한 Fed는 더 할 것"이라고 말했다.

에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재는 미국 경제가 빠른 회복세를 보이지는 않을 것으로 봤으며 Fed와 의회의 추가 지원이 필요하다고 주장했다.

7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 2.3%(0.91달러) 오른 39.75달러에 거래를 마쳤다. 8월 인도분 금은 전날보다 온스당 1.3%(21.90달러) 오른 1753달러에 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr