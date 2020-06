'럭셔리 SUV의 시초' 랜드로버 레인지로버 50년의 역사

[아시아경제 우수연 기자]랜드로버의 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) 레인지로버가 올해로 탄생 50주년을 맞았다. 상시 4륜구동 시스템과 온·오프로드 겸용 ABS 브레이크 시스템, 경량 알루미늄 바디 구조 적용 등 세계 최초의 다양한 시도를 이어 온 레인지로버는 지난 50년동안 자동차 역사에 남을 의미있는 자취들을 남겼다.

1970년 6월 17일 전 세계에 공개된 레인지로버는 '럭셔리 SUV'라는 콘셉트를 세계 최초로 제시했다. 레인지로버는 고급스러운 디자인과 SUV에 걸맞은 엔지니어링 등 모든 요소에 선도적인 혁신을 가미해 럭셔리 SUV 세그먼트를 창시했다. 오리지널 레인지로버의 성공을 기반으로 랜드로버는 레인지로버 이보크, 레인지로버 벨라, 레인지로버 스포츠 등 파생 모델을 추가하며 레인지로버 패밀리를 완성했다.

1970년 전 세계에 첫 등장한 1세대 레인지로버에는 세계 최초로 상시 사륜구동(4WD) 시스템이 탑재됐다. 출시 직후부터 선풍적인 인기를 끌었던 오리지널 레인지로버는 1971년 자동차로는 처음으로 루브르 박물관에 전시되며 '산업 디자인의 대표작'이라는 수식어를 달기도 했다.

이후 레인지로버는 극한 오지 '다리엔 갭' 횡단에 성공했으며 파리-다카르 랠리에서 1979년과 1981년 두 번의 우승을 차지하며 우수한 내구성과 성능을 입증했다. 1981년부터는 4도어 모델로 출시되기 시작했고 1982년에는 자동 기어박스와 자동 변속기 옵션을 도입하는 등 변화를 거듭하며 10만대 생산을 돌파했다.

1986년에는 디젤 엔진을 탑재한 첫 번째 모델을 선보였으며 1987년부터는 북미 시장에 진출했다. 1989년에는 4륜 구동 차량 최초로 온·오프로드에서 최고의 성능을 발휘하도록 설계된 ABS 안티록 브레이크가 장착됐으며 1992년에는 4륜구동 SUV로는 처음으로 전자 트랙션 컨트롤(ETC)과 전자식 에어 서스펜션을 탑재했다.

롱 휠베이스 섀시와 모노코크 바디, 자동 전자 에어 서스펜션이 적용된 2세대 레인지로버(P38A)는 1994년 출시됐다. 지난 26년간 총 31만대가 넘게 생산되며 전 세계에서 사랑 받았던 1세대 오리지널 레인지로버는 1996년 단종되며 역사의 뒤안길로 사라졌다.

세대 교체에 성공한 2세대 레인지로버의 아이코닉한 디자인은 현재까지도 이어지고 있다. 고급스러운 실내 공간과 오프로드에 최적화된 전자식 에어 서스펜션, 2.5ℓ 디젤 엔진과 3.9 및 4.6ℓ의 V8 가솔린 엔진이 도입된 모델이었다.

2001년에는 독립형 에어 서스펜션이 장착된 3세대 레인지로버(L322)가 출시됐다. 높은 강성을 제공하는 모노코크 차체와 독립식 에어 서스펜션을 채택했으며 랜드로버의 혁신적인 오프로드 기술인 전자동 지형 반응 시스템이 최초로 탑재됐다. 2005년에는 두 번째 모델 라인인 레인지로버 스포츠가 출시됐으며 2010년에는 세 번째 모델 라인 레인지로버 이보크를 선보였다.

2012년에는 가장 최신 모델인 4세대 레인지로버가 출시됐다. 해당 모델에는 세계 최초로 첨단 알루미늄 바디 구조가 적용돼 혁신적인 경량화를 실현했다. 차체가 이전 모델보다 420kg 가벼워지면서 연료 효율이 높아졌을 뿐만 아니라 바디 강성도 개선됐다.

레인지로버는 친환경 모델이 각광받는 최근 트렌드에 발맞춰 하이브리드 차량까지 영역을 넓히고 있다. 2013년에는 하이브리드 프로토타입 모델의 최종 엔지니어링 검증 작업을 위해 솔리헐에서 인도 뭄바이까지 약 1만6000km에 달하는 실크로드를 주행했고, 2014년에는 레인지로버 LWB 하이브리드 모델이 중국 상하이모터쇼에서 세계 최초로 공개됐다. 2015년 레인지로버 하이브리드 LWB는 영국 엘리자베스 2세 여왕의 의전차로 사용되기도 했다.

2017년에는 런던 디자인 박물관에서 레인지로버 P400e PHEV가 공개됐으며 같은 해 네번째 모델 라인인 레인지로버 벨라가 출시됐다. 2018년에는 올 뉴 레인지로버 이보크가 탄생했고 올해는 브랜드 탄생 50주년을 맞아 레인지로버 50(Fifty) 스페셜 에디션이 국내 출시를 앞두고 있다.

백정현 재규어 랜드로버코리아 대표는 "레인지로버는 시대를 초월한 디자인, 강력한 퍼포먼스가 결합된 럭셔리 SUV이자 랜드로버의 상징적인 모델"이라며 "앞으로도 독보적인 헤리티지를 유지하면서도 모던한 디자인과 혁신적인 기술로 럭셔리 SUV의 정수를 보여주겠다"고 말했다.

