'골목식당' 홍탁집, 위생 논란에 "바로 개선…죄송하다"

[아시아경제 허미담 기자] '백종원의 골목식당'에 출연해 많은 화제를 모았던 홍탁집 사장 권상훈 씨가 최근 불거진 '위생 불량' 논란에 대해 직접 사과했다.

권 씨는 19일 자신의 인스타그램을 통해 "방송으로 인해 불편하셨을 분들에게 죄송하다는 말씀드린다"고 말했다.

그는 "저희 어머니께서는 30년 넘게 주방 청결에 신경 쓰셨고, 제가 주방을 정리할 때 항상 와서 확인하며 가게 운영에 항상 힘써왔다"며 "위생 관리 업체 직원 또한 청결에는 문제없다고 말했는데, 그 부분은 방송에 나오지 않았다. 지적하신 모자, 참기름병 등에 대해서는 바로 개선했다"고 해명했다.

이어 "많은 분이 응원해주고 지켜봐 주셨기에 양심을 걸고 열심히 노력해왔다. 오셔서 보신 분들은 알아줄 거라 생각한다"며 "이 부분은 앞으로도 더 노력할 것이며, 19일은 영업을 하지 않고 청소업체를 불러 청소 진행했다"고 전했다.

끝으로 권 씨는 "앞으로도 위생에 더더욱 신경 쓸 것이며, 더욱 열심히 하겠다. 더 좋은 음식과 좋은 에너지로 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 17일 방송된 SBS '백종원의 골목식당'에서는 '위생관리 베스트-워스트(BEST&WORST)' 식당이 공개됐다.

위생관리 베스트 식당에는 '둔촌동 모둠초밥집', '정릉동 지짐이집'과 '여수 버거집' 등이 꼽혔다.

워스트 식당에는 '포방터 홍탁집'과 '평택 수제돈가스집', '부천 롱피자집'이 이름을 올렸다. 특히 백종원은 홍탁집에 대해 "단체 채팅방에서 매일 보고할 때는 유지되다가 나가고 나서는 그렇게 됐냐. 충격이다"고 말하며 실망감을 드러냈다.

다음은 홍탁집 입장 전문

안녕하세요 '어머니와 아들' 권상훈입니다.

일단 방송으로 인해 불편하셨던 분들께 죄송하다는 말씀드립니다.

저희 어머니께서는 주방을 30년 넘게 청결에 가장 신경을 쓰셨고 제가 주방을 정리할 때 항상 오셔서 확인하시며 가게 운영의 항상 힘써오셨습니다.

세스코 직원 또한 청결에는 문제없다고 말씀하셨는데 그 부분은 방송에 나오지 않았습니다. 세스코 직원분이 지적하신 부분 바로 개선하였었습니다.(모자, 참기름 병 등등)

저 또한 많은 분들께서 응원해주시고 지켜봐주시기에 정말 양심을 걸고 열심히 노력해왔습니다. 오셔서 보신 분들은 알아주실 거라 생각합니다. 이 부분은 앞으로도 더 노력할 것이며, 금일 6월19일은 영업을 하지 않고 청소업체를 불러 청소 진행하였습니다.

앞으로도 위생에 더더욱 신경 쓸 것이며, 더더욱 열심히 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사하고 앞으로도 더 좋은 음식과 좋은 에너지로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

