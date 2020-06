[아시아경제 문혜원 기자] 케이뱅크 이사회는 19일 이사회를 열고 약 1574억원 규모의 전환 신주 발행을 의결했다.

다음 달 8일 각 주주사별 지분율에 따라 신주가 배정되고, 실권주 발생 시 주요 주주사가 이를 나눠서 인수할 수 있게 된다. 주금 납입 기일은 같은 달 28일로 예정됐다.

지난 4월 결의한 5949억원 규모 유상증자는 다음 달 중 이사회를 열어 BC카드, 우리은행, NH투자증권 등 3대 주주에 2392억원을 배정하고, 나머지는 발행하지 않기로 했다.

이에 따라 케이뱅크는 다음 달 총 자본금 9017억원을 조성할 수 있을 것으로 보인다.

