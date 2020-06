中베이징 코로나19 집단감염 25명 늘어…주변 5개성으로 확산

[아시아경제 김형민 기자] 중국 베이징 최대 농수산물 도매시장인 신파디 시장에서 시작된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 베이징 외에 허베이, 랴오닝, 쓰촨에 이어 저장, 허난 등 5개 성으로 확산됐다.

허난성 위생건강위원회는 지난 18일 무증상 감염자가 1명이 확인됐다고 19일 발표했다. 이 환자는 신파디 시장 상인이다.

이로써 신파디 시장 관련 감염자가 나온 지역은 베이징 이외 5개성으로 늘어났다.

전날 베이징과 인접한 허베이성에서도 2명의 확진자가 추가로 나왔고 랴오닝성에서는 확진자 1명이 새로 확인되는 등 베이징 이외 지역에서도 감염자가 점차 증가하는 추세다.

중국 국가위생건강위원회에 따르면 지난 18일 중국 본토에서 32명의 코로나19 신규 확진자가 발생했으며 사망자는 없었다.

베이징에서만 25명의 확진자가 늘었다. 베이징의 도매시장발 확진자는 지난 11일부터 8일간 누적 180명을 넘어섰다. 해외 역유입 신규 확진 사례는 4명이었다.

중국 정부가 코로나19 확진자 공식 통계에 포함하지 않는 무증상 감염자는 18일 하루 동안 5명으로 집계됐다.

한편 베이징 내 코로나19 감염이 계속되자 베이징시는 중국 전체로 확산을 막기 위해 확진 환자와 의심 환자, 밀접 접촉자의 베이징 밖 이동을 금지했다.

위험군을 제외한 사람들도 베이징을 떠나려면 항공기나 기차를 탈 때 7일 이내에 받은 핵산 검사 음성 증명서를 제시하도록 했다.

베이징에서 다른 지역으로 가는 장거리 버스 운행도 중단됐다.

