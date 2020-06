박원순 "대북 전단살포 중단해야…野 핵무장론은 비상식적 대응"

[아시아경제 허미담 기자] 남북연락사무소가 폭파하는 등 남북 관계가 악화한 가운데 박원순 서울시장이 19일 "북한으로 보내는 전단지 살포는 당장 중단돼야 한다"고 경고했다.

박 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "남과 북이 서로를 자극하는 말과 행동을 자제해야 한다. 무엇보다 중요한 것은 이 땅에 살아가는 사람들의 안전"이라며 이같이 말했다.

이어 "합리적으로 판단하고 이성적으로 행동해야 한다"며 "위반 시 강력 조치해야 한다"고 주장했다.

박 시장은 "다시 한반도는 위기다. 개성공단 내 남북공동협력사무소가 한순간에 사라졌다. 개성공단에 다시 북한군이 주둔할 거라고 한다. 박근혜 정부의 오만과 패착으로 여전히 폐쇄 상태지만 개성공단은 그 존재만으로도 남북한 완충지대이자 실효성 있는 대북카드"라며 "개성공단이 마냥 화풀이 대상이 되도록 내버려 둘 수는 없다"고 했다.

그는 한반도 평화를 위해 정치권의 책임 있는 자세를 요구했다. 박 시장은 "지금 야당이 제기하는 핵무장론이나 통일부 폐지론은 비상식적 대응"이라며 "핵무장이 아니라 비핵화를 강조하고, 통일부 축소보다는 오히려 힘을 실어줘 제 역할을 다하게 해야 할 것"이라고 지적했다.

끝으로 박 시장은 "현재에 대한 분노가 아니라 미래에 대한 희망을 조용히 이야기해야 할 때"라며 "저도 서울시장이자 한 명의 책임 있는 정치인으로서 한반도의 평화를 위해 할 수 있는 일을 다 하겠다"며 글을 맺었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr