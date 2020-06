동의대, 동아리 발대식도 온라인으로

동의대 인재개발처, 진로·취업동아리 발대식 화상 앱 ‘줌’으로 개최

BOB, BIC, BOS, 학과취업동아리 학생 180여명 화상으로 참여

동의대 진로 및 취업동아리 발대식이 온라인으로 열리고 있다.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학 진로·취업 동아리 발대식도 이젠 온라인으로….

동의대 인재개발처는 19일 자연과학관 218호에서 진로·취업동아리 온라인 발대식을 개최했다. 이날 발대식에선 공순진 동의대 총장과 이종극 대외부총장, 김삼열 인재개발처장, 진로 및 취업동아리 학생 180여명이 참여한 가운데 화상회의 앱 ‘줌(ZOOM)’으로 진행됐다.

동의대 인재개발처가 학생들의 진로와 취업을 지원하기 위해 운영하고 있는 동아리에는 B.O.B Club(Best Of the Best / 대기업 및 중견기업 취업 동아리) 40명, B.I.C Club(Best of the best, International career / 해외취업 동아리) 27명, B.O.S Club(Best club Of career Seeker / 진로개발동아리) 60명, 학과 취업 동아리 440명 등 모두 567명이 참여하고 있다.

공순진 총장은 “인재개발처에서 운영하는 동아리 활동을 통해 여러 대기업과 공기업 등에 입사한 성공적인 취업스토리를 많이 듣고 있다”며 “동의대는 학생들이 역량을 개발해 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 적극적인 지원을 할 것”이라고 말했다.

