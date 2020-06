무주반딧불축제, 정부 재정지원 받는다.

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주반딧불축제가 문화체육관광부로부터 2020년 축제 경쟁력 강화사업 자율형 과제 지원 대상에 선정돼 사업비 7천만 원을 지원받게 됐다.

2020년 축제 경쟁력 강화사업 자율형 과제 지원 공모는 직접 재정지원 종료 문관광축제 13개를 대상으로 △축제 관광 상품개발과 △축제 관광수용태세 개선 2개 부문에 걸쳐 진행됐으며 무주반딧불축제는 축제 관광수용태세 개선 부문에 최종 선정됐다.

축제 관광수용태세 개선 부문은 축제 고객의 편의 증진과 만족 제고를 위한 서비스. 인프라, 인력 등의 준비상황과 수준, 태도, 자세 등을 개선해 효과를 창출하는 정도를 평가한다.

무주군은 ‘SNS를 활용한 마케팅 전략과 스마트 관광플랫폼 개발’을 테마로 인스타와 유튜브, 블로그, 페이스북, 트위터, 틱톡, 시나웨이보, 위책 등 SNS와 지상파(TV, 라디오, 케이블TV) 매체를 활용한 국내 · 외 홍보계획을 강조해 주목을 받았다.

또 축제 프로그램을 비롯한 주변 관광지와 맛 집, 숙박 등 다양한 관광정보를 실시간 공유하거나 예약이나 결제, QR코드를 활용한 쿠폰 · 이벤트 참여가 가능한 스마트 관광 앱을 구축해 활용하는 방안을 제안해 호평을 얻었다.

무주군청 문화관광과 김동필 과장은 “시대 흐름에 맞는 관광 마케팅 전략을 추진할 수 있는 동력을 얻은 만큼 관련 프로그램들을 축제에 지속적으로 접목하고 활용해 반딧불축제가 명예 문화관광축제로서 진면목을 보일 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

또 “공모사업 추진이 무주반딧불축제 성공은 물론, 무주관광 매력도 향상, 외국인 관광객 유치 확대 등 지역관광 활성화에도 큰 영향을 미칠 것으로 기대를 한다”라고 밝혔다.

한편, 무주반딧불축제는 문화체육관광부 선정 명예 문화관광축제로 2년 연속 정부지정 문화관광 대표축제, 5년 연속 최우수축제, 10년 연속 정부지정 우수축제, 전라북도 대표축제의 자리를 지키며 명품 축제로서 명맥을 이어오고 있다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr