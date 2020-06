대구시교육청, 일반직 608명 정기인사 … 코로나 공로 2명 3급 승진

"위기 극복에 필요한 인력 증원·재배치"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 19일 일반직 공무원 총 608명에 대해 7월1일자로 정기 인사를 단행했다.

이번 인사는 퇴직·휴직 등으로 발생하는 승진 인사, 정원 조정에 따른 후속 인사다. 승진은 3급(지방부이사관) 2명, 4급(지방서기관) 3명, 5급(지방사무관) 4명이다. 전보는 3급 3명, 4급 2명, 5급 18명 등이다.

특히 눈에 띄는 대목은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 대응 방역에 기여한 공로가 있는 장철수 행정안전과장(코로나19 비상대책본부 운영 총괄)과 안국상 낙동강수련원 원장(국가지정 코로나19 임시생활시설 관리)이 지방서기관에서 지방부이사관으로 발탁된 부분이다.

강은희 교육감은 "우리 교육청은 코로나19 위기 속에서도 한 아이도 놓치지 않는 다품교육을 실현할 수 있도록 코로나19 대응 전담 부서와 원격교육을 지원하기 위한 인력을 증원하는 등 학교 현장을 신속하게 지원할 수 있는 조직 체계를 구축했다"고 인사 배경을 설명했다.

◆ 대구시교육청 5급 이상 인사 명단

◇ 3급

▲전 보 △행정국장 조태환 △학생문화센터관장 강형구 △2·28기념학생도서관장 배호기

▲승진 △중앙도서관장 장철수 △남부도서관장 안국상 △공로연수파견 중앙도서관장 정근식, 2·28기념학생도서관장 이경훈

▲정년퇴직 △동부도서관(공로연수파견) 김점식

◇ 4급

▲전보 △행정안전과장 김조일 △해양수련원장 이명우

▲승진 △창의융합교육원 총무부장 김동환 △미래교육연구원 행정정보부장 이상진 △낙동강수련원장 문희규 △공로연수파견

해양수련원장 정동섭

▲정년퇴직 △낙동강수련원(공로연수파견) 조인국 △서부도서관(공로연수파견) 허경자

◇ 5급

▲전 보 <교육행정> △감사관 감사1담당 김연희 △감사2담당 김영순 △학교운영과 학생배치1담당 고수주 △기획조정과 학교자율담당 조경선 △서부도서관 총무과장 이창원 △남부도서관 총무과장 구정미 △2·28기념학생도서관 총무과장 금문섭 △대구고 우정귀 △함지고 황미영 △달서공고 구옥임 △남부교육지원청 행정지원과장 권정수 △재정평생교육과장 이재

<사서> △서부도서관 독서문화과장 안정옥 △2·28기념학생도서관 독서문화과장 제갈선희

<시설> △교육시설지원센터 시설지원부장 박옥환 △동부교육지원청 시설지원과장 주태식

<공업> △교육시설과 시설3담당 임종완 △서부교육지원청 시설지원과장 백금상

▲승진 <교육행정> △화원고 임은주 △호산고 이재옥 △경북여고 류은희 <시설> △교육시설과 시설2담당 이동구

▲정년퇴직 <교육행정> △경덕여고 서장섭 △달서공고 김인태 <시설> △동부교육지원청 시설지원과장 이영국

