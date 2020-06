서울 저소득층 예·체능 특기 고교생에 장학금 4억8000만원 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시에서 출연한 서울장학재단이 저소득 가정의 고등학생 중 예·체능 분야에 재능과 소질이 있는 우수 인재를 양성하기 위해 '서울희망 예체능 장학금' 장학생을 선발한다고 19일 밝혔다. 선발된 160명에게는 연간 최대 300만 원씩 총 4억8000만원의 장학금을 지원한다.

장학금 신청 대상은 서울 소재 고등학교 재학생 중 음악, 미술, 체육, 무용 분야에 재능을 가진 학생으로 중위소득 90% 이하 또는 학교장이 추천하는 경제적 사각지대에 놓여있는 학생이다. 저소득층 예체능 특기생들이 경제적인 걱정 없이 재능과 소질을 발휘할 수 있도록 선발인원을 지난해보다 60% 늘렸다고 재단 관계자는 설명했다.

장학금 신청은 서울 소재 고등학교 장학 담당교사가 학교장 추천을 통해 서울장학재단 홈페이지(www.hissf.or.kr)에서 온라인으로 신청하면 된다. 접수기간은 22일부터 다음달 3일까지다.

선발 결과는 8월 중 발표할 예정이다. 자세한 내용은 서울장학재단 홈페이지 또는 전화(02-725-2257)로 문의하면 된다.

