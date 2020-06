코스피, '2120선' 보합세...코스닥 740선 육박

[아시아경제 박지환 기자] 19일 코스피는 보합권에서 등락을 반복하고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시22분 현재 코스피 지수는 전날보다 0.43%(9.24포인트) 내린 2124.24에 거래됐다. 이날 상승 출발한 지수는 금세 상승폭을 반납하고 보합권을 오르 내리고 있다.

투자자별로는 개인이 1588억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 729억원, 798억원 팔자에 나섰다.

시가총액 상위 종목에서는 LG화학, 삼성SDI, 카카오가 1% 미만 소폭 오름세다. 삼성전자(-0.76%), SK하이닉스(-1.16%), 삼성바이오로직스(-3.83%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 0.76포인트(0.10%) 상승한 738.09였다.

코스닥 시장에서는 개인이 373억원어치를 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 265억원, 36억원을 순매도했다.

시총 상위 기업 중 셀트리온헬스케어(-1.33%), 에이치엘비(-1.06%), 셀트리온제약(-2.42%) 등은 하락했고 알테오젠(3.12%), 씨젠(0.09%) 등은 상승했다.

