중랑구, 여름철 안전사고 예방 나서

재난취약시설물 274개소, 건축공사장 50개소 안전점검

- 여름철 집중호우 및 강풍 등에 따른 위험요소 제거 여부 확인하여 안전사고 예방

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 여름철 집중호우와 폭염에 따른 각종 안전사고 예방을 위해 재난취약시설 및 건축공사장 안전점검에 나섰다.

먼저, 이달 말까지 재난취약시설물 안전점검을 시행한다.

점검대상은 공동주택 153개소, 대형건축물 9개소, 기타시설 112개소 등 총 274개소로 ▲담장·외벽 등의 균열 및 기울어짐 여부 ▲배수펌프 작동상태 ▲주변지반 침하 여부 등 여름철 구민들의 안전을 위협할 수 있는 요소를 꼼꼼히 점검한다.

점검 결과 안전등급 C등급 이하 및 기타 위험 요소가 있다고 판단되는 시설은 소유자에게 보수·보강을 요청, 안전사고를 사전에 예방한다.

9월 말까지 건축공사장 안전점검도 실시한다. 대형공사장 등 주요건축공사장 50개소에 대해 서울시 건축물 구조안전자문단과 합동점검반을 편성해 최대 3회까지 현장점검을 진행한다. 중소형 건축공사장 103개소는 자체점검을 실시한다.

주요 점검사항은 ▲여름철 집중호우 및 강풍 등에 따른 위험요소 제거 여부 ▲공사장 주변 배수로 정비여부 ▲수방장비·자재 확보 여부 등이다.

무더운 여름철 야외근로자의 안전한 노동환경을 위해 ▲식수대 설치 및 응급처치 구호물품 비치 여부 ▲근로자 휴식공간 운영 여부 등도 확인한다. 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 하며, 위험요소 발견 시 행정지도를 통해 안전하게 관리한다.

구는 지난 4월 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검도 선제적으로 실시했다. 대형 옥외광고물 11개, 노후간판 130개 등 총 195개의 옥외광고물에 대해 점검, 보수 및 철거가 필요한 29개에 대해 조치를 취하는 등 안전한 거리환경 조성을 위해 노력했다.

류경기 중랑구청장은 “철저한 안전점검으로 구민의 생활안전과 근로자의 건강을 지키겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr