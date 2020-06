[아시아경제 이진규 기자] 일본 정부가 18일 한국 정부의 세계무역기구(WTO) 패널 설치 요청과 관련해 유감의 뜻을 밝혔다.

NHK 등 외신에 따르면 일본 경제산업성의 한 간부는 "지금까지의 대응을 쓸모없게 만들 수 있는 일방적인 대응이며 매우 유감"이라고 말했다. 그는 또 "무역 관리에 관한 현안은 어디까지나 양국 사이의 대화로 해결해야 하며 지금까지 대화를 추진해왔다"고 언급했다.

한편 주제네바 한국대표부는 WTO 사무국과 주제네바 일본대표부에 패널 설치 요청서를 발송했다. 패널 설치 요청은 이른바 WTO 제소라고 불리는 조치다. 이번 조치로 WTO에서 1심에 해당하는 DSB 패널이 양국의 무역 갈등을 심리하게 된다.

