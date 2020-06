"울산의 매력 널리 알릴 것" 트로트 가수 홍자, 울산시 홍보대사 위촉

[아시아경제 김수완 기자] 울산 출신 인기 트로트 가수 '홍자'가 울산시 홍보대사로 위촉됐다. 이에 대해 홍자는 "정말 영광스럽다"며 소감을 전했다.

울산시는 가수 홍자를 시 홍보대사로 위촉한다고 18일 밝혔다. 이날 홍자는 송철호 울산시장으로부터 위촉패를 받고 본격적인 활동에 들어갔다.

이에 따라 홍자는 시 홍보대사로 울산시 공식 유튜브 채널 '고래 티브이(TV)'에 출연한다.

시는 울산시 홍보관에서 해설사로부터 울산 역사와 문화를 배우는 홍자 모습을 영상으로 담아 25일 이후 고래 TV에서 공개할 예정이다.

홍자는 "고향인 울산 홍보대사로 위촉된 것이 정말 영광스럽다"며 "앞으로 재능기부 등 다양한 활동으로 울산 매력을 널리 알리는 일에 앞장서겠다"라고 소감을 밝혔다.

송 시장은 "전 국민이 사랑하는 트로트 스타 홍자 씨를 울산시 홍보대사로 위촉하게 돼 매우 기쁘다"며 "울산 출신인 만큼 애향심을 바탕으로 울산의 훈훈한 인정미와 아름다운 풍광을 널리 알려주시길 바란다"고 말했다.

울산시 홍보대사는 임기 2년(연임 가능)에 무보수 명예직이다. 또한, 시민을 위한 다양한 공익 활동을 펼치며 시 위상을 높이고 시정을 홍보한다.

한편 홍자는 지난해 TV조선 오디션 프로그램 '미스트롯'에 출연해 큰 인기를 끌었으며 각종 무대와 예능에서 활약하고 있다.

