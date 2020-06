순천대 도서관, 2020학년도 1학기 다독자 34명 시상

코로나19에도 도서 사전예약제 시행해 독서 활동 독려

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)가 상반기 대출 이력을 바탕으로 지난 16일 도서관 1층 로비에서‘2020학년도 1학기 다독자 시상식’을 열었다고 18일 밝혔다.

순천대는 책 읽기 문화 확산을 위해 지난 2005년부터 매 학기 도서관을 이용하는 재학생 가운데 30여 명의 다독자를 선발?시상하고 있는데, 특히 이번 다독자 시상 행사는 코로나19로 도서관 이용이 어려움에도 불구하고 높은 독서 의지를 보여준 학생들을 격려하고자 진행했다.

순천대학교 도서관은 심사 대상 기간인 올해 3월 30일부터 6월 5일까지 대출 순위 상위 34명을 선발해 최우수상 1명, 우수상 3명, 장려상 5명, 향림상 25명에게 상장과 부상인 문화상품권을 수여했다. 최우수상은 문예창작학과 정혜수 학생이, 우수상은 멀티미디어공학전공 김종훈, 문예창작학과 최중한, 법학전공 이아름 학생이 수상했다.

순천대학교 고진광 도서관장은 “다독자 시상 행사를 통해 학생들이 독서 활동에 관심을 두고, 책 읽는 문화 확산에 이바지할 수 있기를 기대한다.”며, “2학기에도 다독자를 선발하여 시상할 계획이니 더 많은 학생이 책 읽기의 즐거움을 느낄 수 있길 바란다.”고 말했다.

한편, 순천대 도서관은 코로나19 확산방지를 위해 지난 3월부터 5월까지 대출 도서 사전예약제를 도입하고 대출 희망 도서를 미리 접수하여 대출실에서 바로 대출하는 서비스를 지역민에게까지 확대 제공하는 등 학내외에 독서문화를 전파하기 위해 다양한 시도를 한 바 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr