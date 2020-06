진중권 "김어준, 대한민국 정신적 대통령…이분의 코 없으면 나라 무너진다"

"냄새난다" 음모론 제기한 김어준 비판

[아시아경제 김수완 기자] 진중권 전 동양대 교수가 18일 '무주택자 비하' 논란을 일으킨 방송인 김어준 씨를 향해 "이분이 대한민국의 정신적 대통령"이라고 비꼬았다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 김 씨 관련 기사를 공유하며 "매일 국민들에게 일용할 영혼의 양식을 주시는 분"이라고 이같이 말했다.

앞서 김 씨는 전날(17일) tbs라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 '주택임대차보호법 개정안'에 대해 더불어민주당 박주민 의원과 의견을 나누던 중 자가를 소유하지 않았음에도 개정안을 비판하는 시민들을 겨냥해 "집도 없으면서"라고 발언해 논란을 빚었다.

이같은 김 씨의 발언에 일부 청취자들은 "집이 없으면 국회의원이 개정하고자 하는 법을 반대하면 안 되는 거냐"라고 비판했다.

진 전 교수는 "대한민국을 움직이는 것은 이분의 천재적인 후각 능력. 이분의 코가 없으면 대한민국은 무너진다"라며 정의기억연대 회계 의혹을 폭로한 위안부 피해자 이용수 할머니에 대해 '(음모론) 냄새가 난다'는 김 씨의 말을 패러디해 비판했다.

한편 진 전 교수는 이날 한 언론사에 "김대중·노무현 연설엔 있고, 文대통령 연설엔 없는 '그것'"이라는 제목의 칼럼을 기고했다.

해당 칼럼에서 그는 "문재인 대통령에겐 통치철학을 찾을 볼 수 없다"며 "대통령이 비운 자리는 유시민의 날조와 김어준의 선동으로 채워졌다"고 주장했다. 이어 "그동안 대중의 윤리의식을 형성한 것은 대통령이 아니라 이들의 말이었다. 사실상 이들이 이 나라의 '정신적' 대통령 역할을 해온 것"이라고 꼬집었다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr