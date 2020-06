[아시아경제 강나훔 기자] 서울 지하철 2·3호선 교대역 근처의 영어학원인 '미키어학원'의 강사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정돼 18일 오후 방역당국이 이 학원의 방역소독을 진행 중이다.

해당 강사는 서초구가 아닌 서울시 내 다른 자치구에 거주하는 것으로 알려졌다.

이 학원은 영국문화원이 주관하는 글로벌 영어능력 시험인 아이엘츠(IELTS·International English Language Testing System) 대비를 전문으로 하는 학원이다.

