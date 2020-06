목포해양대학교, 정부재정지원사업 연차평가 우수

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 교육부와 한국연구재단이 지원하는 ‘2019 정부재정지원사업’ 연차평가에서 우수한 평가를 받아 자율개선대학으로 선정됐다고 18일 밝혔다

지난 2018년 대학기본역량진단에서 자율개선대학으로 선정돼 ‘정부재정지원사업’ 을 운영한 목포해양대는 대학혁신지원사업 평가에서 대학의 비전인 ‘GPS Vision 2025+’ 달성을 위한 중장기 발전목표와 교육목표, 인재상의 체계적인 정립과 이와 연계한 대학혁신지원사업 특성화 전략(Marine 4.0)의 세부적인 구성으로 높은 평가를 받았다.

특히 국립대학육성사업 평가에서는 지역 산업인력 수급 동향 반영, 지역 현안 해결, 고등교육 기회제공 등의 프로그램을 통해 국립대학의 공공성 및 책무성 강화 효과를 나타낸 점에서 우수성을 인정받았다.

목포해양대학은 사업비 대학혁신지원사업 26억 9400만 원, 국립대학육성사업 17억 3100만 원를 배정받을 예정이다.

이는 지난해 사업비와 비교해 약 3억 9000만 원 증액된 것으로 대학 재정 확충에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다.

최현준 기획처장은 “정부재정지원사업을 진행하며 어려움도 많았으나 구성원들의 노력으로 좋은 결과를 얻었다”며 “평가결과에서 나타난 미비한 점을 보완해 추후 진행될 3주기 대학기본역량진단평가에 긍정적으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 목포해양대학교는 올해 개교 70주년을 맞아 ‘GPS Vision 2025+’을 기반으로 한 정부재정지원사업을 지속해서 추진해 교육·연구·산학 발전을 위한 다양한 프로그램 추진 및 지역사회와 국가 성장동력에 이바지하는 인재 양성에 최선을 다할 계획이다.

