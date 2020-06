文대통령, 30일 韓-EU 화상정상회담…올해 최초 양자회담 (종합)

코로나19 사태로 화상 정상회담 우선 개최…코로나19 대응 공조, 한반도 정세 의견 교환 예정

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 오는 30일 유럽연합(EU) 지도부와 화상 정상회담을 진행하기로 했다. 이번 회담은 올해 최초의 양자 정상회담으로 '신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)' 대응 문제와 한반도 현안 등에 대해 논의할 계획이다.

강민석 청와대 대변인은 18일 춘추관 브리핑을 통해 "문재인 대통령은 유럽연합(EU)측의 제안으로, 샤를 미셸 EU 상임의장, 우르술라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장과 30일 오후(한국시간) 한-EU 화상 정상회담을 가진다"고 밝혔다.

강 대변인은 "당초 우리나라는 EU와 대면 정상회담을 금년 상반기 서울에서 개최하고자 했으나, 코로나19 사태가 지속됨에 따라 EU 측이 화상 정상회담을 우선 개최하는 방안을 제의했다"고 설명했다.

특히 문 대통령은 2019년12월 출범한 EU의 새로운 지도부와 최초로 정상회담을 열게 됐다. 강 대변인은 "이번 회담은 금년 들어 최초로 개최되는 양자 정상회담으로, 코로나19 대응 공조 방안을 포함해 양측 간 관심 현안에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 말했다.

강 대변인은 "특히 올해는 한국과 EU가 전략적 동반자 관계를 수립한 지 10주년이 되는 해로, 양측은 이번 회담에서 그간의 협력 성과를 점검하고 한-EU 관계를 더욱 호혜적이고 미래지향적으로 격상시킬 다양한 방안을 모색해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한국은 EU의 전략적 동반자 10개국 중 하나이며, EU와 3대 핵심 협정(기본협정, FTA, 위기관리활동 기본협정)을 모두 발효시킨 최초의 국가이다. EU의 전략적 동반자 10개국은 한국, 미국, 일본, 중국, 브라질, 러시아, 인도, 캐나다, 멕시코, 남아프리카공화국 등이다.

청와대는 EU가 민주주의, 법치, 다자주의 등 한국과 핵심 가치를 공유하고 있는 전략적 동반자 관계라는 점에 주목하고 있다. EU는 새로운 지도부 출범 이후 ‘유럽 그린딜’ 정책을 통해 글로벌 기후와 환경 문제 해결을 주도해 나가고 있다.

문 대통령은 이번 회담에서 EU와의 보건·방역 분야 협력, 백신 및 치료제 개발을 위한 국제 연대 등 코로나19 대응 공조 방안과 함께 교역·투자 증진 및 디지털 경제, 신재생 에너지 등 미래 분야로의 협력 다변화 방안에 대해서도 협의할 예정이다.

강 대변인은 "그간 한반도 평화 프로세스 과정에서 건설적 기여를 해 온 EU 측과 한반도 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 교환할 예정"이라고 말했다.

강 대변인은 "우리 정부가 역점적으로 추진 중인 ‘그린 뉴딜’ 정책의 중요한 파트너가 될 것으로 기대한다"면서 "이번 회담을 통해 한-EU 전략적 동반자 관계가 더욱 심화, 확대되고 포스트 코로나 시대의 양측 간 전략적 소통을 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr