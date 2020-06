롯데아울렛 수완, 여름 생활용품 최대 75% 할인 행사

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 여름철에 필요한 생활용품이 한자리에 모였다.

롯데아울렛 광주수완점은 오는 25일까지 1층 특설매장에서 주방용품부터 시즌 소형가전까지 락앤락의 인기 이월상품 300여 개를 최초 판매가 기준 최대 75% 할인 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

무엇보다 본격적인 여름철이 다가옴에 따라 살균 위생을 강조한 위생용품과 코로나19 여파로 타인과 접촉을 최대한 피할 수 있는 장점 때문에 크게 늘어나고 있는 캠핑족을 위한 아이템도 이번 행사에 다양하게 선보인다.

대표적인 살균 위생용품으로는 칼과 도마에 쉽게 번식할 수 있는 유해세균을 제거해 주는 기능을 탑재한 칼도마 살균기를 8만5900원에, 4~5평 정도의 공간의 오염된 공기를 제거할 수 있는 공기청정기를 4만9900원, 욕실에 꼭 필요한 칫솔 살균기를 2만1000원에 판매한다.

또 캠핑활동에 유용하게 사용 가능한 캠핑 쿨러백(21ℓ)을 1만2800원, 메탈몰타보온도시락 2만5800원, 휴대용 텀블러를 1만4200원, 아이스큐브를 6500원에 판매한다.

이 외에도 선풍기, 멀티믹서기, 핸디스팀다리미, 식기건조대, 리빙박스 등의 인기 아이템도 다양하게 만나볼 수 있다.

황인혜 롯데아울렛 광주수완점 영업팀 파트리더는 “18일부터 21일까지 주말 초특가 상품도 행사장에서 선보인다” 며 “일상 용품을 합리적인 가격에 구입할 수 있는 좋은 기회가 될 것” 이라고 말했다.

